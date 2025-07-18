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Над Крымом уничтожили 14 вражеских беспилотников

Вечером 17 июля и ночью 18 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников ВСУ над Республикой Крым.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 21:00 до 23:00 в четверг над полуостровом ликвидировали 10 дронов ВСУ. Еще четыре беспилотника сбили над республикой в период с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля.

Кроме того, за минувшую ночь над Азовским морем ликвидировали три вражеских БПЛА, над Черным морем — один дрон.

Отметим, что ночью было перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Как проинформировал Telegram-канал центра, уведомляющего о ситуации на автоподходах и пунктах досмотра, движение машин по мосту перекрывали с 23:44 17 июля до 1:43 18 июля. По состоянию на 8:00 в пятницу со стороны Краснодарского края в очереди стоят 450 автомобилей, со стороны полуострова — 150 машин.

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