Над Крымом уничтожили 14 вражеских беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, с 21:00 до 23:00 в четверг над полуостровом ликвидировали 10 дронов ВСУ. Еще четыре беспилотника сбили над республикой в период с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля.
Кроме того, за минувшую ночь над Азовским морем ликвидировали три вражеских БПЛА, над Черным морем — один дрон.
Отметим, что ночью было перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Как проинформировал Telegram-канал центра, уведомляющего о ситуации на автоподходах и пунктах досмотра, движение машин по мосту перекрывали с 23:44 17 июля до 1:43 18 июля. По состоянию на 8:00 в пятницу со стороны Краснодарского края в очереди стоят 450 автомобилей, со стороны полуострова — 150 машин.