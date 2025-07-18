Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с 4:37 до 5:42 18 июля для обеспечения безопасности полетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Такие меры были приняты в связи с атакой БПЛА на Нижегородскую область, которая была отражена силами ПВО и РЭБ. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в результате инцидента никто не пострадал. Место падения обломков беспилотника обследуют специалисты.
По данным министерства обороны, над Нижегородской областью уничтожено два дрона. Всего по всей стране ночью было сбито 73 БПЛА. Наибольшее количество перехватили над Орловской областью — 17, еще 10 — над Московской областью, три из которых летели на Москву.