ФСБ: жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о ПВО России

Днем ранее, 17 июля, в ФСБ сообщили о задержании агента СБУ, который собирал данные о базе Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа. Россиянин также сам проявил инициативу и вышел на связь с украинскими спецслужбами.