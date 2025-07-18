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ФСБ: жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о ПВО России

Россиянин сам установил контакт с представителями украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Феодосии задержали за передачу украинским спецслужбам данных о расположении российских военных объектов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило крымское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как уточняется, мужчина сам установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он передавал информацию в том числе об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта посредством мессенджера.

Подозреваемого отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Мужчина уже дал признательные показания.

Днем ранее, 17 июля, в ФСБ сообщили о задержании агента СБУ, который собирал данные о базе Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа. Россиянин также сам проявил инициативу и вышел на связь с украинскими спецслужбами.