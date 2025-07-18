ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Родинского в ДНР

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 25-й овдбр ВСУ в районе н. п. Родинское в ДНР. Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. В результате точного попадания авиабомбы пункт временной дислокации подразделения противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сказали там.
Также ведомство показало кадры объективного контроля высокоточного удара легкой многоцелевой управляемой ракетой класса воздух — поверхность ВКС России по пункту управления БПЛА 39-й бригады ВСУ в районе Ольговки в Херсонской области.