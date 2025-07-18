В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов

«На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, указ запрещает публикацию фото, на которых видны последствия терактов, диверсий, иных чрезвычайных происшествий, места попадания, падения, детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов и так далее.
«Соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов», — пояснил глава республики.
Ранее Аксенов заявил, что принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине.
В Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.