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В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2024

«На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, указ запрещает публикацию фото, на которых видны последствия терактов, диверсий, иных чрезвычайных происшествий, места попадания, падения, детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов и так далее.

«Соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов», — пояснил глава республики.

Ранее Аксенов заявил, что принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине.

В Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.

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