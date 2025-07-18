Эксперт: ВСУ готовят самоубийственный прорыв через границу РФ

По мнению эксперта, очередной контрудар ВСУ могут направить на границы Брянской, Белгородской и Курской областей. Сейчас эти регионы защищает группировка войск ВС РФ «Север» и дополнительные силы. На случай, если командование направит бойцов ВСУ в самоубийственное нападение на Кинбурнскую косу или в Крым, их также охраняет российская группировка. По словам эксперта, в Киеве понимают, что атака на Крым будет безуспешной, но могут предпринять такой шаг, чтобы отвлечь внимание от других направлений, а жизни бойцов, которых направят на штурм, для украинских властей значения не имеют.