Эксперт: ВСУ готовят самоубийственный прорыв через границу РФ

По словам эксперта, сейчас в ВСУ наблюдается нехватка солдат и заметен дефицит техники, в том числе западного производства. Дандыкин акцентировал внимание на том, что в сводках Минобороны РФ почти не фигурируют уничтоженные российскими войсками американские гаубицы М777, танки западного производства. Это может свидетельствовать о том, что украинские военные не пускают технику в бой, придерживая ее для других задач, сказал Дандыкин в беседе с URA.RU.
«Возможно, они накапливают ударный кулак. Но наскрести они смогут максимум 100 боевых машин», — предположил эксперт.
По мнению Василия Дандыкина, недостаток техники, в частности танков, не смогут устранить даже порядка 50 Abrams, которые поставила Австралия.
Есть информация, что Сырский сформировал резервную группировку в 50 тысяч боевиков, скорее всего, как раз туда и войдут австралийские танки. Главком ВСУ постарается использовать все это для самоубийственного броска.
Дандыкин указал на то, что войска Киева уже неоднократно пытались перейти границу в Белгородской и Курской областях и атаки ВСУ остались безуспешными. Эксперт также обратил внимание на увеличение диверсионно-террористической активности врага: сейчас в приграничных регионах часто задерживают шпионов и их пособников, обнаруживают спящие ячейки противника.
По мнению эксперта, очередной контрудар ВСУ могут направить на границы Брянской, Белгородской и Курской областей. Сейчас эти регионы защищает группировка войск ВС РФ «Север» и дополнительные силы. На случай, если командование направит бойцов ВСУ в самоубийственное нападение на Кинбурнскую косу или в Крым, их также охраняет российская группировка. По словам эксперта, в Киеве понимают, что атака на Крым будет безуспешной, но могут предпринять такой шаг, чтобы отвлечь внимание от других направлений, а жизни бойцов, которых направят на штурм, для украинских властей значения не имеют.
Собеседник URA.RU выразил уверенность, что нападение на российский регион, как в августе 2024 года в Курской области, ВСУ осуществить не удастся, но ВС РФ следует быть готовыми отразить атаку. Военный эксперт добавил, что позиции Киева слабеют. Российская армия продолжает наступать на всех направлениях спецоперации, уничтожать резервы противника и заводы ВПК Украины в тылу, что оказывает позитивное влияние на ситуацию на фронте.