Генерал Соболев раскрыл способ быстро завершить СВО

По мнению парламентария, нейтрализация и ликвидация дронов защитит российские военные силы от ударов врага. Соболев уточнил, что средства для этого уже имеются, но им предстоит пройти этапы испытания и ввода в серийное производство, пишет RTVI.
«Тогда мы быстро решим проблему достижения целей специальной военной операции, очень быстро решим», — заверил депутат.
Соболев добавил, что Россия обладает возможностями для формирования «серьезных наступательных группировок», которые могут прорывать оборону врага «не на мотоциклах», а с помощью танков.
Согласно отчету Министерства промышленности и торговли РФ, в 2024 году отечественные предприятия выпустили 16,3 тысячи БПЛА, что на 168% больше, чем было запланировано.