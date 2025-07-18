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Генерал Соболев раскрыл способ быстро завершить СВО

Эффективная борьба с вражескими беспилотниками позволит быстрее достичь выполнения целей спецоперации. Об этом член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению парламентария, нейтрализация и ликвидация дронов защитит российские военные силы от ударов врага. Соболев уточнил, что средства для этого уже имеются, но им предстоит пройти этапы испытания и ввода в серийное производство, пишет RTVI.

«Тогда мы быстро решим проблему достижения целей специальной военной операции, очень быстро решим», — заверил депутат.

Соболев добавил, что Россия обладает возможностями для формирования «серьезных наступательных группировок», которые могут прорывать оборону врага «не на мотоциклах», а с помощью танков.

Согласно отчету Министерства промышленности и торговли РФ, в 2024 году отечественные предприятия выпустили 16,3 тысячи БПЛА, что на 168% больше, чем было запланировано.