Стало известно о состоянии раненых при атаках ВСУ на Воронеж

Напомним, что ВСУ дважды за неделю атаковали Воронежскую область. Основной удар пришёлся на столицу Черноземья. В результате атак 15 и 17 июля пострадал 31 человек. Один из раненых скончался в больнице. После госпитализации мужчина с тяжёлым ранением головы находился в коме.