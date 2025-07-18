Стало известно о состоянии раненых при атаках ВСУ на Воронеж

11 воронежцев, пострадавших при атаках ВСУ 15 и 17 июля, продолжают получать лечение в медучреждениях, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 18 июля.
Из них пятеро раненых находятся в тяжёлом состоянии, однако врачи отмечают положительную динамику. Состояние двоих несовершеннолетних оценивают как удовлетворительное.
На амбулаторном лечении находится ещё 15 человек. Из медучреждений выписали двух несовершеннолетних.
17-летнего подростка, который пострадал во время атаки ВСУ 15 июля, доставили в московское медучреждение. Сейчас пострадавший находится под наблюдением федеральных специалистов. Ему оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что ВСУ дважды за неделю атаковали Воронежскую область. Основной удар пришёлся на столицу Черноземья. В результате атак 15 и 17 июля пострадал 31 человек. Один из раненых скончался в больнице. После госпитализации мужчина с тяжёлым ранением головы находился в коме.