ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий «Севера»

В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.