«В течение недели подразделения группировки войск “Север” освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке МО РФ.
В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.