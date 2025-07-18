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ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1180 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке МО РФ.

В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.