ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов

Группировка «Север» освободила Дегтярное в Харьковской области, «Юг» — Петровку в ДНР, «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, «Восток» — населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка «Днепр» освободила Каменское в Запорожской области.