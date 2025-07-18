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ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ВС РФ за минувшую неделю в зоне специальной военной операции освободили 10 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» освободила Дегтярное в Харьковской области, «Юг» — Петровку в ДНР, «Центр» — Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, «Восток» — населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка «Днепр» освободила Каменское в Запорожской области.