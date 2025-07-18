Подразделения «Южной» группировки продолжили продвижение в зоне СВО

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства, опубликованной в пятницу.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.