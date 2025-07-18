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Подразделения «Южной» группировки продолжили продвижение в зоне СВО

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 1040 военнослужащих ВСУ и 13 орудий полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства, опубликованной в пятницу.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.