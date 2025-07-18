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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения «Востока» за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне действия группировки, ВСУ потеряли свыше 1330 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

«Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы». — добавляется в сводке ведомства.