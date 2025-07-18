Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.