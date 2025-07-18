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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

«Противник потерял до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны.