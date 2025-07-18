Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, освободили Каменское в Запорожье, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” освобожден населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.