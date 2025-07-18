ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий «Днепра»

«Подразделениями группировки войск “Днепр” освобожден населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.