Силы ПВО за неделю уничтожили 1387 украинских дронов

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 249 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 351 единица специальной военной автомобильной техники.