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Журналист из Самары Олег Новиков без вести пропал в зоне СВО

О судьбе самарского журналиста, отправившегося на СВО, ничего не известно с 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Самарский журналист Олег Новиков без вести пропал в зоне СВО. О его местонахождении неизвестно с 15 мая 2025 года. Супруге о пропаже мужа рассказали 11 июля в части, к которой он был приписан. Об этом сообщает Волга Ньюс.

Олег Новиков является ветераном войны в Афганистане, за мужество его наградили двумя орденами Красного Знамени. Также он участвовал в войне в Югославии. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях.

На СВО Новиков отправился в возрасте после 60 лет, подписал контракт в апреле 2025 года. Он руководил мотострелковым отделением, а в начале мая был отправился в зону боевых действий на территорию ДНР.