Журналист из Самары Олег Новиков без вести пропал в зоне СВО

Самарский журналист Олег Новиков без вести пропал в зоне СВО. О его местонахождении неизвестно с 15 мая 2025 года. Супруге о пропаже мужа рассказали 11 июля в части, к которой он был приписан. Об этом сообщает Волга Ньюс.