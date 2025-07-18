ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины
С 12 по 18 июля ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей:
Армия России освободила 10 населенных пунктов
В Харьковской области бойцы «Севера» взяли под контроль населенный пункт Дегтярное.
В ДНР группировка «Юга» вытеснила противника из населенного пункта Петровка, бойцы «Центра» освободили Николаевку, Маяк и Попов Яр, военнослужащие «Востока» — Карла Маркса, Воскресенку и Новохатское.
В Запорожской области подразделения «Восточной» группировки заняли населенный пункт Малиновка, бойцы «Днепра» — населенный пункт Каменское.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 180 боевиков. Также ВСУ лишились 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, шести складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.
Украинская сторона потеряла более 1 550 бойцов, танк, 11 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» продавили линию обороны ВСУ
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары восьми бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 040 бойцов, бронеавтомобиль, 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» продвинулся в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 13 бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 2 975 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии.
«Восток» атакует ВСУ в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение десяти украинским бригадам.
«Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» углубились в оборону противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, 62 автомобиля, 52 станции РЭБ, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 28 управляемых авиационных бомб;
- 1 387 БПЛА самолетного типа.