Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 12 — 18 июля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 12 по 18 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины

С 12 по 18 июля ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • военные аэродромы;
  • места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров;
  • арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества;
  • территориальные центры комплектования ВСУ;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила 10 населенных пунктов

В Харьковской области бойцы «Севера» взяли под контроль населенный пункт Дегтярное.

В ДНР группировка «Юга» вытеснила противника из населенного пункта Петровка, бойцы «Центра» освободили Николаевку, Маяк и Попов Яр, военнослужащие «Востока» — Карла Маркса, Воскресенку и Новохатское.

В Запорожской области подразделения «Восточной» группировки заняли населенный пункт Малиновка, бойцы «Днепра» — населенный пункт Каменское.

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 180 боевиков. Также ВСУ лишились 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, шести складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.

Украинская сторона потеряла более 1 550 бойцов, танк, 11 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» продавили линию обороны ВСУ

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары восьми бригадам противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 040 бойцов, бронеавтомобиль, 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

«Центр» продвинулся в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 13 бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 2 975 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии.

«Восток» атакует ВСУ в ДНР и Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение десяти украинским бригадам.

«Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Бойцы «Днепра» углубились в оборону противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, 62 автомобиля, 52 станции РЭБ, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 28 управляемых авиационных бомб;
  • 1 387 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше