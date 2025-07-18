Более 200 брендов боролись за победу в спецноминации «Комфортная жизнь для защитников Отечества» конкурса «Знай наших»

«Я очень рада, что мы стали победителями в специальной номинации фонда “Защитники Отечества”. Уже не первый год производим инклюзивные тренажеры и оборудование. Для всех нас, для нашего завода, для наших сотрудников, очень важно убедиться, что мы идем в правильном направлении. Наши товары предназначены не только для реабилитации и лечения, но и для спортивной подготовки. Человек, будь то инвалид-колясочник или ампутант, сможет спокойно заниматься и улучшать свое физическое состояние», — рассказала коммерческий директор бренда Iron King Ольга Брежнева.