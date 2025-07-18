Более 200 брендов боролись за победу в спецноминации «Комфортная жизнь для защитников Отечества» конкурса «Знай наших»

«Конкурс “Знай наших” способствует поддержке и развитию российских брендов, которые создает и продвигает отечественный бизнес в нашей стране. Совместными усилиями мы выполняем важную задачу — поддерживаем достойные компании, которые делают жизнь людей проще и удобнее. Предприниматели, которые предлагают новые идеи, могут рассчитывать на поддержку государства и партнеров. Наша номинация “Комфортная жизнь для защитников Отечества” призвана поощрить компании, которые разрабатывают и развивают новые технологии, улучшающие качество жизни ветеранов СВО и их семей, а также производят удобную одежду и предметы быта. Фонд “Защитники Отечества” ведет активную работу по развитию рынка адаптивной одежды для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Эту важную инициативу поддержал Президент России», — сказала Анна Цивилева.
В тройке победителей в номинации «Комфортная жизнь для защитников Отечества» производитель спортивных тренажеров из Челябинской области Iron King, производитель адаптивной одежды для детей и подростков из Республики Татарстан GT Dress, производитель высокотехнологичных средств реабилитации для людей из Москвы Caterwil.
Iron King — российский производитель профессиональных спортивных тренажеров и оборудования для силовых тренировок. Одно из ключевых направлений деятельности — изготовление качественных реабилитационных и силовых тренажеров для лечебных учреждений. Производственные площадки бренда расположены на Урале, в старейшем городе Челябинской области — Верхнеуральске.
«Я очень рада, что мы стали победителями в специальной номинации фонда “Защитники Отечества”. Уже не первый год производим инклюзивные тренажеры и оборудование. Для всех нас, для нашего завода, для наших сотрудников, очень важно убедиться, что мы идем в правильном направлении. Наши товары предназначены не только для реабилитации и лечения, но и для спортивной подготовки. Человек, будь то инвалид-колясочник или ампутант, сможет спокойно заниматься и улучшать свое физическое состояние», — рассказала коммерческий директор бренда Iron King Ольга Брежнева.
GT Dress производит адаптивную одежду для детей и подростков. Одежда изготовлена так, чтобы облегчить процесс одевания ребенка. При этом все модели выглядят эстетично, стильно и красиво и на первый взгляд не отличаются от обычной одежды. Бренд основала Далия Гайнанова, воспитывающая сына с ограниченными возможностями здоровья. Она на собственном опыте знает, как трудно одеть лежачего ребенка в связи с его особенностями. В июне Далия Гайнанова также стала финалисткой конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который организует и проводит фонд «Защитники Отечества»: заняла второе место в номинации «Мы — семья».
«Мой бренд родился из личной боли, из личной потребности. Моему сыну 16 лет, он лежачий. Я смотрела, как справляются люди вокруг, и стала изобретать одежду для людей с ограниченными возможностями. Поняла, что люди не только с физическими нарушениями — ампутацией или протезами — нуждаются в адаптивной одежде, но и люди с ментальными нарушениями. Безумно рада, что мой бренд отметил фонд “Защитники Отечества”, потому что это классная популяризация того, что я делаю. Это высокая оценка нашего 10-летнего труда», — сказала Далия Гайнанова.
Caterwil производит высокотехнологичные средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Основной продукт — инвалидная коляска с электроприводом, призванная обеспечить безбарьерную доступную среду для людей с ограничениями здоровья. Электроколяска позволяет пользоваться лестницами в местах отсутствия пандусов, подъемников и других приспособлений, не прибегая к помощи посторонних людей. Компания выпускает 14 моделей инвалидных колясок и другие средства реабилитации.
«Мы очень рады, что Caterwil завоевала эту премию от фонда “Защитники Отечества”. Это большой шаг и импульс к дальнейшему развитию. Мы помогаем защитникам Отечества сохранить мобильность и жить полноценной жизнью. Стараемся развивать индустрию ассистивных технологий в России и поддерживать отечественных производителей», — сказала представитель бренда Caterwil и руководитель проекта «Центр ассистивных технологий “Феникс” Анна Кошал.
Фонд уже получил более 700 заявок на выдачу адаптивной одежды. Всего до конца года такой одеждой планируется обеспечить 1000 ветеранов.
С целью развития отрасли адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» организует и проводит Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики. Среди участники были в том числе участники конкурса растущих брендов «Знай наших».
Итоговые мероприятия конкурса «На крыльях» — гала-показ и сессия, посвященная развитию реабилитационной отрасли — в этом году прошли в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума.
Конкурс «Знай наших» стартовал в 2023 году по инициативе Президента РФ и стал площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. В этом году лучшими в основных, партнерских и специальных номинациях признаны 105 брендов из 41 региона страны.