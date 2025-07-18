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Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 12:05 до 13:55 мск сбили 14 украинских беспилотников, из них 3 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«18 июля в период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Московского региона и по 1 — над территориями Брянской и Орловской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.

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