Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами России

«18 июля в период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Московского региона и по 1 — над территориями Брянской и Орловской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше