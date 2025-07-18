По оценкам украинских и российских военных блогеров, с начала 2025 года российские войска заняли территорию площадью 2395 квадратных километров. Это примерно соответствует площади немецкой федеральной земли Саар (2569 квадратных километров) или Люксембурга (2586 квадратных километров), говорится в статье.
За весь 2024 год по информации издания Bild российские вооруженные силы заняли около 3388 квадратных километров — то есть в 2025 году Россия продвигается гораздо быстрее, отмечает издание. Если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года ВС РФ смогут взять под контроль территорию площадью более 4000 квадратных километров.
Для сравнения, этот показатель в четыре раза превышает площадь Берлина, уточняет издание.
Причин для успешного продвижения России на фронте несколько, считает Bild. Во-первых, российская армия превосходит ВСУ по количеству солдат, тяжелой техники, боевых самолетов и дронов-камикадзе. Во-вторых, пока Владимир Зеленский пытается «сберечь» своих солдат, российские силы упорно атакуют украинские населенные пункты, говорится в статье. «Мы жертвуем территорией, чтобы спасти жизни солдат», — кратко сформулировал результаты летнего наступления России украинский офицер.