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Bild: с начала года Россия заняла территорию размером с Люксембург

Пока Киев пытается «выцарапать» у Берлина и Вашингтона дополнительные системы противовоздушной обороны и вооружения большой дальности, ситуация на полях сражений становится все более драматичной для Украины, пишет Bild.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По оценкам украинских и российских военных блогеров, с начала 2025 года российские войска заняли территорию площадью 2395 квадратных километров. Это примерно соответствует площади немецкой федеральной земли Саар (2569 квадратных километров) или Люксембурга (2586 квадратных километров), говорится в статье.

За весь 2024 год по информации издания Bild российские вооруженные силы заняли около 3388 квадратных километров — то есть в 2025 году Россия продвигается гораздо быстрее, отмечает издание. Если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года ВС РФ смогут взять под контроль территорию площадью более 4000 квадратных километров.

Прим. ред.: 20 февраля 2025 года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной звезде» заявил, что российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца 2025 года — ещё более 600 квадратных километров.

Для сравнения, этот показатель в четыре раза превышает площадь Берлина, уточняет издание.

Причин для успешного продвижения России на фронте несколько, считает Bild. Во-первых, российская армия превосходит ВСУ по количеству солдат, тяжелой техники, боевых самолетов и дронов-камикадзе. Во-вторых, пока Владимир Зеленский пытается «сберечь» своих солдат, российские силы упорно атакуют украинские населенные пункты, говорится в статье. «Мы жертвуем территорией, чтобы спасти жизни солдат», — кратко сформулировал результаты летнего наступления России украинский офицер.