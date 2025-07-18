Bild: с начала года Россия заняла территорию размером с Люксембург

За весь 2024 год по информации издания Bild российские вооруженные силы заняли около 3388 квадратных километров — то есть в 2025 году Россия продвигается гораздо быстрее, отмечает издание. Если нынешняя тенденция сохранится, то к концу года ВС РФ смогут взять под контроль территорию площадью более 4000 квадратных километров.