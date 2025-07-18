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Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Бессоновка атаке FPV-дрона подверглось сельхозпредприятие. В одном из помещений повреждены кровля, фасад и оборудование. В селе Отрадное дрон атаковал легковой автомобиль… Частный дом в селе Долгое Валуйского округа подвергся атаке дрона», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в Шебекинском округе город Шебекино атакован двумя беспилотниками. В селе Козьмодемьяновка дрон нанес удар по припаркованному во дворе автомобилю. В селе Новая Таволжанка в результате ударов двух дронов повреждены два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа частное домовладение дважды атаковано украинскими дронами.