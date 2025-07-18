Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Он добавил, что в Шебекинском округе город Шебекино атакован двумя беспилотниками. В селе Козьмодемьяновка дрон нанес удар по припаркованному во дворе автомобилю. В селе Новая Таволжанка в результате ударов двух дронов повреждены два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа частное домовладение дважды атаковано украинскими дронами.