Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

«Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Бессоновка атаке FPV-дрона подверглось сельхозпредприятие. В одном из помещений повреждены кровля, фасад и оборудование. В селе Отрадное дрон атаковал легковой автомобиль… Частный дом в селе Долгое Валуйского округа подвергся атаке дрона», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе город Шебекино атакован двумя беспилотниками. В селе Козьмодемьяновка дрон нанес удар по припаркованному во дворе автомобилю. В селе Новая Таволжанка в результате ударов двух дронов повреждены два легковых автомобиля. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю в селе Муром. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа частное домовладение дважды атаковано украинскими дронами.