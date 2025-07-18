В Курской области при атаке БПЛА повреждены здание колледжа и магазины

«Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он отметил, что по его поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил Хинштейн.
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