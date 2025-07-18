«Серьезный общественный резонанс вызвали на Украине заявления Зеленского о невозможности демобилизации и ротаций до окончания конфликта, а также публикация Reuters о том, что Киев предлагает всем западным оборонным компаниям тестировать на украинской территории новейшее вооружение. Некогда ярые украинские националисты сегодня повторяют “тезисы российской пропаганды” про необходимость дезертирства из ВСУ и превращения Украины в испытательный полигон типа Афганистана», — сказал собеседник агентства.