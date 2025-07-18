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ТАСС: украинские нацисты высказывают недовольство невозможностью ротации в ВСУ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Представители националистических кругов Украины высказали резко негативное отношение к словам Владимира Зеленского о невозможности ротации в ВСУ до окончания конфликта. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

Источник: AP 2024

«Серьезный общественный резонанс вызвали на Украине заявления Зеленского о невозможности демобилизации и ротаций до окончания конфликта, а также публикация Reuters о том, что Киев предлагает всем западным оборонным компаниям тестировать на украинской территории новейшее вооружение. Некогда ярые украинские националисты сегодня повторяют “тезисы российской пропаганды” про необходимость дезертирства из ВСУ и превращения Украины в испытательный полигон типа Афганистана», — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба этих заявления Зеленский произносит на регулярной основе, начиная с 2022 года. Возможно, таким образом киевский режим решил в очередной раз произвести оценку общественного мнения в стране, отметил он.