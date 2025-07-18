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Украинский парк танков «M1 Abrams» почти разбит: ВСУ остаются без хваленой западной техники

National Interest: РФ почти уничтожила весь парк танков «M1 Abrams» ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Россия почти уничтожила парк танков «M1 Abrams», находящийся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The National Interest.

«Хотя серия ОБТ Abrams считается одной из самых современных и надежных бронемашин, эта платформа столкнулась с трудностями на Украине», — говорится в материале.

Как отмечает источник, ВСУ несут потери танков из-за отсутствия авиационной и артиллерийской поддержки, а также специалистов, которые могли бы обслуживать бронемашины, делая «Абрамсы» неэффективными в зоне конфликта.

По данным National Interest, после поступления западных танков в распоряжение украинских боевиков потери данной бронетехники у ВСУ составили 87%. Так, из 31 переданного танка «Abrams» у ВСУ осталось всего четыре машины.

Ранее KP.RU сообщал, что переданные Украине Австралией танки «Abrams» не способны изменить ситуацию для киевского режима в зоне конфликта из-за их низкой боевой готовности.