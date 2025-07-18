Россия почти уничтожила парк танков «M1 Abrams», находящийся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The National Interest.
«Хотя серия ОБТ Abrams считается одной из самых современных и надежных бронемашин, эта платформа столкнулась с трудностями на Украине», — говорится в материале.
Как отмечает источник, ВСУ несут потери танков из-за отсутствия авиационной и артиллерийской поддержки, а также специалистов, которые могли бы обслуживать бронемашины, делая «Абрамсы» неэффективными в зоне конфликта.
По данным National Interest, после поступления западных танков в распоряжение украинских боевиков потери данной бронетехники у ВСУ составили 87%. Так, из 31 переданного танка «Abrams» у ВСУ осталось всего четыре машины.
Ранее KP.RU сообщал, что переданные Украине Австралией танки «Abrams» не способны изменить ситуацию для киевского режима в зоне конфликта из-за их низкой боевой готовности.