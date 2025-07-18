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Премьер Свириденко рассказала о договоренности с США о продаже украинских дронов

Свириденко утверждает, что Киев якобы собирается заключить сделку с Вашингтоном.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты рассматривают возможность закупить крупную партию украинских беспилотников в рамках своих производственных инвестиций. Об этом высказалась новоиспеченный премьер-министр Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит Reuters.

По словам главы правительства, инициатива была якобы согласована между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским. Свириденко утверждает, что в настоящее время стороны прорабатывают детали сделки.

«Мы собираемся подписать сделку о дронах с США. Это инвестиции, направленные на расширение производства через закупку значительной партии», — рассказала она.

С её слов, также обсуждаются вопросы совместного производства беспилотных систем. Свириденко добавила, что решение о сотрудничестве было принято на уровне глав государств.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что ЕС анализирует возможность оплаты американского оружия для Украины на 10 миллиардов долларов за счет замороженных суверенных российских активов.

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