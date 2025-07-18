В пригороде Воронежа сбили БПЛА

Он указал, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Информация о разрушениях уточняется», — сообщил он.
Ранее, в 20:02, Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки дронов.
На этой неделе, в ночь на 15 июля, в Воронеже сбили БПЛА. Во время атаки пострадали 24 человека. Были повреждены 20 многоквартирных домов, здание детского сада.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше