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В пригороде Воронежа сбили БПЛА

Силы ПВО сбили в пригороде Воронежа БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

Он указал, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Информация о разрушениях уточняется», — сообщил он.

Ранее, в 20:02, Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки дронов.

На этой неделе, в ночь на 15 июля, в Воронеже сбили БПЛА. Во время атаки пострадали 24 человека. Были повреждены 20 многоквартирных домов, здание детского сада.

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