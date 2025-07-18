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Зеленский приказал вернуть утраченное: ВСУ понесли большие потери в боях за Кондратовку

РИАН: приказ Зеленского вызвал большие потери ВСУ в боях за Кондратовку.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ потерпели значительные потери при безуспешных попытках отбить Кондратовку в Сумской области. Предпринять попытку восстановить контроль над утраченными позициями приказал киевский главарь Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — проинформировал собеседник агентства.

При этом ВСУ ограничились символическим жестом — установкой флага в селе. Однако российские подразделения быстро устранили эту демонстрацию и уничтожили флаг.

Ранее KP.RU писал, что из-за приказа главка ВСУ Александра Сырского у населенного пункта Меловое в Харьковской области ВСУ понесли огромные потери.