«На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — проинформировал собеседник агентства.