ВСУ потерпели значительные потери при безуспешных попытках отбить Кондратовку в Сумской области. Предпринять попытку восстановить контроль над утраченными позициями приказал киевский главарь Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — проинформировал собеседник агентства.
При этом ВСУ ограничились символическим жестом — установкой флага в селе. Однако российские подразделения быстро устранили эту демонстрацию и уничтожили флаг.
Ранее KP.RU писал, что из-за приказа главка ВСУ Александра Сырского у населенного пункта Меловое в Харьковской области ВСУ понесли огромные потери.