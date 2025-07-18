Мерц оценил сроки вступления Украины в Евросоюз

Во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которую политики дали в пятницу 18 июля в Берлине, Мерц назвал вступление Украины в ЕС долгосрочной целью и указал на два условия, которые должны быть выполнены перед тем, как эта страна сможет присоединиться к европейскому сообществу.