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Мерц оценил сроки вступления Украины в Евросоюз

Мерц: Украину в ЕС хотят принимать постепенно.

Источник: Комсомольская правда

Украину в Евросоюз хотят принимать «постепенно», и этот процесс может растянуться на годы. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которую политики дали в пятницу 18 июля в Берлине, Мерц назвал вступление Украины в ЕС долгосрочной целью и указал на два условия, которые должны быть выполнены перед тем, как эта страна сможет присоединиться к европейскому сообществу.

Канцлер заявил, что вначале должен быть урегулирован украинский конфликт. Также он назвал одним из условий вступления в ЕС восстановление страны после конфликта.

«Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным», — сказал Мерц.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину не стоит ждать в ЕС из-за риска прямого конфликта союза с Россией.

Напомним, весной 26 стран Евросоюза указали на то, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут идти по принципу «заслуг». Это значит, что новые этапы обсуждений начнутся только после выполнения условий.

Тем временем Евросоюз за период март-апрель впервые с начала конфликта между РФ и Украиной предоставил Киеву больше военной помощи, чем Соединенные Штаты.

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