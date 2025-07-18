Мерц оценил сроки вступления Украины в Евросоюз

Украину в Евросоюз хотят принимать «постепенно», и этот процесс может растянуться на годы. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которую политики дали в пятницу 18 июля в Берлине, Мерц назвал вступление Украины в ЕС долгосрочной целью и указал на два условия, которые должны быть выполнены перед тем, как эта страна сможет присоединиться к европейскому сообществу.
Канцлер заявил, что вначале должен быть урегулирован украинский конфликт. Также он назвал одним из условий вступления в ЕС восстановление страны после конфликта.
«Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным», — сказал Мерц.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину не стоит ждать в ЕС из-за риска прямого конфликта союза с Россией.
Напомним, весной 26 стран Евросоюза указали на то, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут идти по принципу «заслуг». Это значит, что новые этапы обсуждений начнутся только после выполнения условий.
Тем временем Евросоюз за период март-апрель впервые с начала конфликта между РФ и Украиной предоставил Киеву больше военной помощи, чем Соединенные Штаты.