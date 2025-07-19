Артиллеристы «Центра» уничтожили живую силу ВСУ, сорвав ротацию противника

«Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского танкового соединения группировки войск “Центр” уничтожил живую силу противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО», — говорится в сообщении.
Там пояснили, что в ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотников 90-й гвардейской танковой дивизии «Центра» обнаружили скопление живой силы ВСУ, а также подвоз боеприпасов украинским подразделениям на линию боевого соприкосновения и передали координаты целей артиллеристам группировки для нанесения огневого поражения. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 соединения оперативно выдвинулся на позицию и приступил к ведению огня с использованием 122-мм осколочно-фугасных боеприпасов.
Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами БПЛА соединения, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.