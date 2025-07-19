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Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне «Востока»

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«Сегодня выполняли задачу по поражению опорного пункта и живой силы противника. По докладам передового авианаводчика (ПАНа) живая сила противника была поражена. Выполнили взлёт, полёт по маршруту, удар с кабрирования, выход из атаки и посадку на собственном аэродроме», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Искра».

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в Минобороны РФ.