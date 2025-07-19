Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне «Востока»

«Сегодня выполняли задачу по поражению опорного пункта и живой силы противника. По докладам передового авианаводчика (ПАНа) живая сила противника была поражена. Выполнили взлёт, полёт по маршруту, удар с кабрирования, выход из атаки и посадку на собственном аэродроме», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Искра».