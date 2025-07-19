Российский боец рассказал, как ВСУ сбрасывают с дронов отравляющие вещества

«Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать вот этот отравляющий газ», — рассказал Лакоста агентству, добавив, что химические вещества также маскируются украинскими военными под различные предметы бытового назначения.