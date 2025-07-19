ВСУ сбрасывают химические вещества с дронов на позиции российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Лакоста».
«Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать вот этот отравляющий газ», — рассказал Лакоста агентству, добавив, что химические вещества также маскируются украинскими военными под различные предметы бытового назначения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что зафиксировано свыше 500 случаев применения ВСУ химических средств в зоне СВО, в том числе психотропных.
Также сообщалось, что десятки украинских схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства нашли за время проведения спецоперации.
Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник информировал, что Запад передает Украине отравляющие вещества, которые бесконтрольно используются ВСУ.
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