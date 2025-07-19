Зарылись в землю: Российский военный рассказал о подземных городах ВСУ

«Противник, имея превосходство и преимущество в инженерном отношении, так как долгое время населенный пункт оставался нетронутым, за это время, около двух лет, противник накопал там целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — цитирует РИА Новости начальника штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.