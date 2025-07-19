Украинские военные выкопали подземный город в Каменском в Запорожской области. Об этом рассказали российские бойцы, которые освободили этот населенный пункт. Сообщается, что подземные ходы соединяли между собой подвалы, огневые точки и отдельные дома.
«Противник, имея превосходство и преимущество в инженерном отношении, так как долгое время населенный пункт оставался нетронутым, за это время, около двух лет, противник накопал там целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — цитирует РИА Новости начальника штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.
Напомним, с 12 по 18 июля 2025 года российские войска добились значительных успехов в Донецкой Народной Республике, освободив семь населенных пунктов.
Всего же за последнюю неделю под контроль российских войск перешли 10 населённых пунктов в трёх регионах.
Напомним, российские военные освободили более 150 населенных пунктов с начала года в зоне СВО.