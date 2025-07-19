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СБУ объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова

Телеведущий Корчевников на Украине обвиняется якобы в покушении на территориальную целостность этой страны.

Источник: Комсомольская правда

Украинские силовые органы объявили в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, гендиректора православного телеканала «Спас». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные украинский властей.

Сообщается, что Корчевникова разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ) по обвинению в якобы покушении на территориальную целостность и неприкосновенность этой страны.

Корчевников посещает новые российские регионы и выступает в поддержку СВО.

Ранее с такой же формулировкой обвинения украинские силовые структуры объявили в розыск главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова.

Кроме того, СБУ разыскивает первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Также служба безопасности Украины объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий, которых, кроме того, внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец».

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