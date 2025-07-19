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Над регионами России за ночь сбили 71 украинский беспилотник

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник над регионами России, из них 16 — над Московским регионом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 24 — над территорией Ростовской области, 16 над — над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Курской области, по 2 — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и 1 БПЛА — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

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