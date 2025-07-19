Минобороны: 24 БПЛА сбиты над Ростовской областью в ночь на 19 июля

Ночь на субботу, 19 июля, была напряженной для бойцов ПВО в Ростовской области и других регионов из-за массированной атаки БПЛА. По информации минобороны России, всего за это время были сбиты десятки беспилотников.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве. — Из них 24 — над территорией Ростовской области.
Также дроны сбили в Московской области, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, а также над Краснодарским краем.
Напомним, как сообщил врио губернатора Дона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков сбитого БПЛА в Ростовской области загорелись жилые дома в Каменске-Шахтинском, а также трансформатор в Каменском районе, что привело к отключению высоковольтной линии — оказались без электричества около двух тысяч человек — жителей пяти населенных пунктов. Обесточенными оказались пути на станции Лихая, что привело к приостановке движения: более 50 поездов — как пассажирских, так и грузовых — задерживаются, отменен ряд пригородных электричек. Пострадавшая при падении обломков железнодорожница доставлена в ЦРБ Каменского района.