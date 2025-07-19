Замена Владимира Зеленского Валерием Залужным на посту президента Украины будет не такой простой задачей. С мнением выступил украинский депутат Артем Дмитрук.
«Так или иначе, просто так сменить Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», — подчеркнул политик, отметив сложности процесса.
По словам Дмитрука, президент России Владимир Путин вероятнее всего будет вести диалог только с легитимным главой Украины на завершающем этапе мирных переговоров. При этом и Зеленский, и Залужный не являются таковыми. Ранее известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может вскоре занять место Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. На Украине отказались проводить выборы под предлогом военного положения. Американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и сообщил о падении рейтингов главы киевского режима.
Тем временем на Украине заговорили о возвращении Киева к мирному треку. Глава МИД страны Андрей Сибига утверждает, что украинская сторона готова к любым форматам.