Украинский депутат ответил на сообщения о планах свержения Зеленского: «Так или иначе»

По словам Дмитрука, президент России Владимир Путин вероятнее всего будет вести диалог только с легитимным главой Украины на завершающем этапе мирных переговоров. При этом и Зеленский, и Залужный не являются таковыми. Ранее известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может вскоре занять место Зеленского.