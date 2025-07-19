С поездом Омск — Симферополь случилось ЧП

Как сообщает телеграм-канал «Это Ростов», ночью 19 июля 2025 года был остановлен поезд Омск — Симферополь из-за атаки беспилотников. Состав отправился по маршруту с задержкой в три часа. Из Ростова он выехал вместо запланированного по расписанию времени в 2:20 только в 5:20.
Ситуацию также прокомментировали в телеграм-канале РЖД.
«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержаны более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», — заявили в ведомстве.
Как сообщается, железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают всё возможное для скорейшего возобновления движения.