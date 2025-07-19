В 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины действует подразделение мексиканских наемников под названием Miquiztli Force. Как установило РИА Новости, группа активно ведет вербовку через социальные сети, предлагая участие в боевых действиях даже без знания украинского языка и военного опыта.
На официальной странице формирования размещены условия приема: «Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы». Для отобранных кандидатов предусмотрена двухмесячная программа базовой боевой подготовки.
Подтверждением присутствия мексиканских наемников служит фотография, опубликованная на странице 25-й бригады ВСУ, где несколько военнослужащих позируют с национальным флагом Мексики.
Ранее стало известно, что посольство Украины в Перу, которое курирует отношения с Эквадором и Колумбией, разместило на своем официальном сайте объявление о наборе наемников для 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.