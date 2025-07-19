В рядах ВСУ заметили мексиканских наемников

В 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины действует подразделение мексиканских наемников под названием Miquiztli Force. Как установило РИА Новости, группа активно ведет вербовку через социальные сети, предлагая участие в боевых действиях даже без знания украинского языка и военного опыта.