На Дону ж/д движение парализовано после атаки БПЛА

По данным РЖД, в заторах оказались более 50 составов, включая пассажирский поезд «Адлер-Москва», а все пригородные электрички на участке отменены Пассажирские составы оперативно отвели на безопасные пути, но восстановление движения потребует времени. Десять поездов уже перенаправлены в обход аварийного участка с использованием тепловозов. Железнодорожники приступили к восстановлению контактной сети, а пассажиры задержанных составов обеспечены водой и питанием. Возврат или переоформление билетов осуществляется без штрафов через кассы и горячую линию.
Напомним, ночная атака БПЛА привела к ряду повреждений в инфраструктуре, пострадала женщина.