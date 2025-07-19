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На Дону ж/д движение парализовано после атаки БПЛА

Атака беспилотников в ночь на 19 июля привела к масштабным сбоям на железной дороге Ростовской области.

Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь, а также РЖД в своем Telegram-канале. Обломки сбитого БПЛА повредили контактную сеть на стратегическом перегоне Лихая — Замчалово, в результате чего движение поездов было экстренно остановлено.

По данным РЖД, в заторах оказались более 50 составов, включая пассажирский поезд «Адлер-Москва», а все пригородные электрички на участке отменены Пассажирские составы оперативно отвели на безопасные пути, но восстановление движения потребует времени. Десять поездов уже перенаправлены в обход аварийного участка с использованием тепловозов. Железнодорожники приступили к восстановлению контактной сети, а пассажиры задержанных составов обеспечены водой и питанием. Возврат или переоформление билетов осуществляется без штрафов через кассы и горячую линию.

Напомним, ночная атака БПЛА привела к ряду повреждений в инфраструктуре, пострадала женщина.

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