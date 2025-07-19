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В Павлограде повреждены несколько промышленных предприятий

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на субботу ряд промышленных предприятий в Павлограде получили повреждения в результате взрывов.

Источник: Reuters

Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, атаке подвергся город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области.

«Взрыв за взрывом… Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия», — написал Лысак.

Украинский телеканал ТСН ранее сообщал о серии взрывов в Павлограде.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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