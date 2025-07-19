В Татарстане прекратил действовать режим «Беспилотная опасность» спустя 6,5 часов

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — сообщается в официальном приложении.
Напомним, что режим «Беспилотная опасность» действовал на территории республики с четырех часов утра.
В Татарстане в 10.38 сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.
«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — сообщается в официальном приложении.
Напомним, что режим «Беспилотная опасность» действовал на территории республики с четырех часов утра.