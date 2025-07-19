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В Татарстане прекратил действовать режим «Беспилотная опасность» спустя 6,5 часов

В Татарстане в 10.38 сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.

Источник: ИА Татар-информ

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — сообщается в официальном приложении.

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» действовал на территории республики с четырех часов утра.