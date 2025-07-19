Атака беспилотников угрожала Воронежу больше 12 часов

В этот период в пригороде регионального центра был сбит летательный аппарат. Согласно официальной информации, никто из людей не пострадал. Информация о разрушениях на момент поступления сообщения от губернатора — вчера в 22.23 — уточнялась. Более свежими данными власти не делились.
Во время объявления тревоги в Воронеже впервые за долгое время сработали сирены. После двух серьезных атак на этой неделе — 15 и 17 июля — в регионе посчитали нужных усилить меры оповещения населения. Акустические системы будут срабатывать в тех муниципалитетах, которым непосредственно угрожает опасность.