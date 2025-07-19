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Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине

МО РФ: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по военному аэродрому, авиаремонтному предприятию и другим военным объектам на Украине, все объекты поражены, сообщило Минобороны РФ в субботу.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.