Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании», — говорится в сводке министерства.