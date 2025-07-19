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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в зоне группировки войск «Центр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании», — говорится в сводке министерства.