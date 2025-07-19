Дежурная по ж/д станции в Ростовской области пострадала при падении БПЛА

Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов, дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая — Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.