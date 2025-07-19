Сальдо заявил о перераспределении сил ВСУ на Херсонском направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Крупного усиления группировки ВСУ на херсонском направлении линии фронта не фиксируется, ощущается перераспределение сил противника на другие участки, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«Крупного усиления на нашем направлении мы не фиксируем — наоборот, ощущается перераспределение украинских сил на другие участки», — сказал Сальдо агентству.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.