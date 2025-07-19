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Системы ПВО сбили 14 украинских дронов над регионами России

Системы ПВО сбили 14 украинских дронов над российскими регионами в период с 11:30 по 15:00 мск, заявили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что восемь БПЛА были перехвачены над территорией Брянской области, четыре над Московским регионом и по одному — в Тверской и Калужской областях.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки почти 350 БПЛА ВСУ.

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