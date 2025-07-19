Системы ПВО сбили 14 украинских дронов над регионами России

Уточняется, что восемь БПЛА были перехвачены над территорией Брянской области, четыре над Московским регионом и по одному — в Тверской и Калужской областях.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки почти 350 БПЛА ВСУ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше