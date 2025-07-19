На территории Сумской области действуют иностранные наёмники, которые заключили контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) Вооружённых сил Украины. Эти наёмники прибыли из Бразилии и Колумбии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наёмников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ. Ранее эту же информацию сообщали и пленные ВСУ», — указывается в статье издания.
Нужно отметить, что в рядах ВСУ много иностранных наёмников. Они отличаются ведением боя с особой жестокостью. Президент России Владимир Путин уже говорил, что наёмники в ВСУ придерживаются террористических методов ведения боя. Вообще в последнее время Путин разочаровался в руководстве Киева, он сомневается, что с ними можно о чём-либо реально договориться. Но при этом Москва не выходит из сделки по Украине.