ТАСС: В рядах ВСУ в Сумской области находятся наёмники из Бразилии и Колумбии

Нужно отметить, что в рядах ВСУ много иностранных наёмников. Они отличаются ведением боя с особой жестокостью. Президент России Владимир Путин уже говорил, что наёмники в ВСУ придерживаются террористических методов ведения боя. Вообще в последнее время Путин разочаровался в руководстве Киева, он сомневается, что с ними можно о чём-либо реально договориться. Но при этом Москва не выходит из сделки по Украине.