KP.RU: Москва получила предложение от Киева о начале третьего раунда переговоров

Россия получила предложение от Украины о начале третьего раунда переговоров. Они могут состояться уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил KP.RU источник из переговорной группы.
Однако информации о точных датах переговоров и месте их проведения пока нет.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила России запрос на проведение очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, инициатива принадлежит главе киевской делегации на стамбульских переговорах, секретарь СНБО Украины Рустему Умерову.