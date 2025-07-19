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KP.RU: Москва получила предложение от Киева о начале третьего раунда переговоров

Точная дата переговоров России и Украины еще не назначена.

Россия получила предложение от Украины о начале третьего раунда переговоров. Они могут состояться уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил KP.RU источник из переговорной группы.

Однако информации о точных датах переговоров и месте их проведения пока нет.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила России запрос на проведение очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, инициатива принадлежит главе киевской делегации на стамбульских переговорах, секретарь СНБО Украины Рустему Умерову.