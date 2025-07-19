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Собянин: система ПВО сбила два летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила два летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — написал он.

Позже Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр Москвы.

С 18:05 мск это четвертый беспилотник, об уничтожении которого сообщает Собянин.

В новость внесены изменения (22:39 мск) — добавлена информация о еще одном БПЛА.

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